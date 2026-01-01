Обеспечиваем теплоизоляцией объекты энергетического, оборонного и нефтегазового комплексов, а также объекты гражданского и промышленного строительства. c 1992 года.
Площадь территории завода
на рынке. Завод основан в 1992 году
Готовой продукции в месяц
Квалифицированных сотрудников
ОАО «Газпром» — крупнейшая газовая компания мира. «Газпрому» принадлежит 60% российских и 17% мировых запасов газа.
MR Group работает на российском рынке с 2003 года и является одним из девелоперов жилой и коммерческой недвижимости в России.
Группа компаний ФСК — частная инвестиционно-строительная компания, специализируется на жилой и коммерческой недвижимости.
ГК РОВЕН — ведущий российский производитель и надежный поставщик вентиляционного оборудования.
Российская девелоперская и строительная компания, крупнейший девелопер России. Штаб-квартира — в Москве. Полное наименование — публичное акционерное общество «ПИК-специализированный застройщик».
ГК «А101» — крупный инвестиционно-строительный холдинг, созданный для реализации масштабного градостроительного проекта комплексного освоения территорий Новой Москвы.
Группа «Самолет» — федеральная proptech-корпорация, которая специализируется на строительстве проектах комплексной жилой застройки и разработке IT-решений в недвижимости.
ГК «Гранель» — это одна из крупнейших и динамично развивающихся девелоперских компаний, которая 30 лет работает на российском рынке и специализируется на строительстве жилых комплексов и коммерческой недвижимости.
Вся производимая продукция проходит обязательную сертификацию.
Собственная лаборатория обеспечивает качество продукции требованиям ГОСТ и ЕАЭС.
Срок службы теплоизоляции — один из ключевых, но часто недооцениваемых параметров при проектировании и эксплуатации промышленных, коммунальных и строительных объектов. Многие считают, что достаточно один раз правильно утеплить конструкцию, и проблема решена на десятилетия. Однако на практике эффективность теплоизоляции со временем снижается под действием внешних и эксплуатационных факторов.
Металл — один из самых надёжных и прочных материалов в строительстве, но в условиях пожара он становится его «ахиллесовой пятой». Уже при температуре 500–600 °C стальные конструкции теряют до 50 % своей несущей способности, что может привести к обрушению здания задолго до прибытия пожарных. Именно поэтому огнезащита металлоконструкций — это не просто формальность для прохождения проверок, а жизненно важная мера пассивной противопожарной защиты.
При выборе теплоизоляционных материалов недостаточно ориентироваться только на теплопроводность или стоимость — пожарная безопасность играет не менее важную роль.
