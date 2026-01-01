Огнезащита для металла: методы достижения предела огнестойкости

Металл — один из самых надёжных и прочных материалов в строительстве, но в условиях пожара он становится его «ахиллесовой пятой». Уже при температуре 500–600 °C стальные конструкции теряют до 50 % своей несущей способности, что может привести к обрушению здания задолго до прибытия пожарных. Именно поэтому огнезащита металлоконструкций — это не просто формальность для прохождения проверок, а жизненно важная мера пассивной противопожарной защиты.