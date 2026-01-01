ВЗТМ
ВЗТМ
Торговый дом
Воткинский завод
теплоизоляционных
материалов

Обеспечиваем теплоизоляцией объекты энергетического, оборонного и нефтегазового комплексов, а также объекты гражданского и промышленного строительства. c 1992 года.

50 000 м2

Площадь территории завода

30 лет

на рынке. Завод основан в 1992 году

540 000 м2

Готовой продукции в месяц

170+

Квалифицированных сотрудников

Производство

Объекты

Каталог

Вся производимая продукция проходит обязательную сертификацию.

Собственная лаборатория обеспечивает качество продукции требованиям ГОСТ и ЕАЭС.

Статьи

оперативные поставки

доставим на Ваш объект в срок от 1 дня

Продукция в наличии

На нашем складе в Нижнем Новгороде площадью 100 000 м2

Выгодные контракты

заказ продукции напрямую у производителя, минуя посредников

